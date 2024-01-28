Fenerbahçe'nin golü öncesi tribünlerde herkes aynı tepkiyi verdi

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe'nin golü öncesi tribünlerde herkes aynı tepkiyi verdi
Kadıköy'de Ankaragücü'nün erken gelen golünün şokunu Sarı Lacivertli taraftarlar kısa sürede atlattı.

Henüz 14. dakikada penaltıda topun başına geçen Tolga Ciğerci kendi soluna doğru şutunu çekti ve düzgün bir vuruşla Ankaragücü'nü öne geçirdi.

Fenerbahçe taraftarı golün şokunu yaşarken Sarı Lacivertliler çok önemli bir pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

O anlarda tribünler büyük bir şaşkınlık yaşadı:

Dakikalar 21'i gösterdiğinde Fenerbahçe Cengiz ile durumu eşitledi.

Sağ kanatta topla buluşan Cengiz ortasını açtı.

Kimseye değmeyen top uzak köşeden ağlara gitti ve Fenerbahçe durumu 1-1'e getirdi.



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