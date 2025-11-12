Kadın Futbol Süper Ligi 4. hafta yapılması gereken ancak Türkiye Futbol Federasoynu tarafından ertelenen Hakkarigücü - Fenerbahçe karşılaşması bugün yapıldı.Merzan Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 68'de Zeynep Kerimoğlu ve 75'te kaptan Ece Türkoğlu'nun attığı gollerle 2-0 kazandı.

Sekizinci maçında sekizinci galibiyetini alan Kanarya puanını 24 yaptı ve eksik maçını tamamlayaram Galatasaray'la aynı puana yükseldi. Sarı kırmızılılar averajla 1. sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe, 9. hafta mücadelesinde Yüksekova Spor Kulübü’nü konuk edecek. 16 Kasım'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.