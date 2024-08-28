Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken, lig aşamasındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı-lacivertliler, kura çekimine ikinci torbadan katılacak. Kura çekimi 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

2024-25 sezonunun UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos'ta yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Avrupa Ligi'nde play-off turunun rövanş maçları 29 Ağustos Perşembe günü tamamlanacak ve bu maçların ardından lig aşamasında yer alacak takımlar netleşecek.

FENERBAHÇE HANGİ TORBADA?

Fenerbahçe, 30 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekiminde 2. torbada yer alacak. Değişen formatla birlikte, takımlar her torbadan 2 rakiple lig aşamasında mücadele edecek.

Muhtemel Rakipler Fenerbahçe'nin play-off rövanş maçları öncesinde kesinleşen muhtemel rakipleri arasında Roma, Manchester United, Porto, Rangers, Eintracht Frankfurt, Tottenham, Lazio, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Olympiakos, Lyon, Union SG, Dynamo Kiev, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice ve Twente bulunuyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 30 Ağustos'ta yapılacak ve eşleşmeler özel bir yazılımın desteğiyle belirlenecek. 202-25 sezonunun fikstürü ise 31 Ağustos'ta açıklanacak. Avrupa Ligi'nde sezon, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final, 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.