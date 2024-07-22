Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Rövanş Kadıköy'de

Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Lugano'yu elemesi halinde 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, turu geçmeleri durumunda Lille ile ilk maçı deplasmanda, rövanş maçını ise Kadıköy'de oynayacak.

MUTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundan devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri ise AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisła Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ve FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.

MBAPPE RAKİPTE

Lille, geçen sezonu Fransa Ligue 1'de 59 puanla 4. sırada tamamladı. Teknik direktör Paulo Fonseca'nın Milan'a gitmesinin ardından, 1 Temmuz'da Bruno Genesio göreve getirildi. Fransız ekibinin kadrosundan bu yaz Leny Yoro ve Yusuf Yazıcı gibi isimler ayrıldı. Kadroya ise Mechelen'den Ngal'ayel Mukau, Trabzonspor'dan Thomas Meunier ve PSG'den Ethan Mbappe transfer edildi.

Lille kadrosunun en dikkat çeken oyuncuları arasında kaleci Lucas Chevalier, savunmada Bafode Diakite, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Angel Gomes, Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova ve Jonathan David bulunuyor. Forvet Jonathan David'in adı uzun süredir Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

TÜM EŞLEŞMELER



Lincoln Red Imps - Karabağ FK veya PFC Ludogorets 1945 - FC Dinamo Minsk

NK Celje - SK Slovan Bratislava veya APOEL FC - FC Petrocub

Shamrock Rovers FC - AC Sparta Praha veya Fotbal Club FCSB - Maccabi Tel-Aviv FC

Malmö FF - KI Klaksvik veya PAOK FC - FK Borac Banja Luka

UE Santa Coloma - FC Midtjylland veya Ferencvaros - The New Saints FC

FK Bodo/Glimt - FC RFS veya FK Panevezys - Jagiellonia Bialystok

SK Slavia Prag - Union Saint-Gilloise

FC Dinamo Kiv - FK Partizan (SRB) - Rangers FC (SCO)

FC Salzburg - FC Twente