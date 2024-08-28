Fenerbahçe'nin transferine mafya engeli

Süper Lig’de maç fazlasıyla liderliğe oturan Fenerbahçe’de bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.

Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina transferinden vazgeçti.

MAFYA TİPLİ MENAJERLER

Barış Yurdaseven yaptığı haberde oyuncunun 7 tane menajerinin ortaya çıktığını ve bonservisinin mafya tipli adamların eline aldığını ifade etti.

Yurdaseven yaşanan bu gelişme sonrası Fenerbahçe’nin transferden vazgeçtiğini aktardı.

PERFORMANSI

Cristian Medina geçtğimiz sezon Boca Juniors formasıyla çıktığı 24 maçta 3 gol 3 asist kaydetti.