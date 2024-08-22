Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da

Fenerbahçe Beko'nun anlaşmaya vardığı Wade Baldwin ve Devon Hall, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon için geri sayıma geçti. Sarı-Lacivertli ekip ilk idmanını 26 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Antrenmanlar öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Wade Baldwin ve Devon Hall da İstanbul'a geldi.

Sağlık kontrolünden geçecek olan basketbolcuları İstanbul Havalimanı’nda sarı lacivertli kulüp yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe Beko’nun hazırlık maçı takvimi şöyle:

4 Eylül Çarşamba - Karşıyaka Basketbol hazırlık maçı (Metro Enerji Spor Salonu – Saat 19.00)

11 Eylül Çarşamba - Bahçeşehir Koleji hazırlık maçı (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu – Saat 19.00)

14 Eylül Cumartesi - Emporio Armani Milano – Girit Turnuvası maçı (Heraklion Arena - Saat 18.00)

15 Eylül Pazar - Olympiacos ya da Segafredo Bologna - Girit Turnuvası maçı (Heraklion Arena)

20 Eylül Cuma - Manisa hazırlık maçı (Metro Enerji Spor Salonu – Saat 19.00)

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