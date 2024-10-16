Fenerbahçe’ye 2 oyuncudan sevindiren haber geldi

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Fenerbahçe’ye 2 oyuncudan sevindiren haber geldi

Milli ara dönüşü Samsunspor deplasmanına gidecek Fenerbahçe’ye 2 oyuncudan sevindiren haber geldi. Sakatlıkları bulunan Çağlar ve Mert Hakan takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig’de Samsunspor’a karşı deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek Fenerbahçe’ye 2 oyuncudan sevindiren haber geldi. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.

Milli ara dönüşü Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanın salonda yapılan core hareketleri ile başladığı belirtildi. Sonrasında sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde pas çalışmalarıyla devam antrenmanının taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

2 İSİM TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.

Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek ise bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.

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