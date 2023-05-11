Fenerbahçe'ye Japon golcü. 45 maçta 30 gol attı

Fenerbahçe'nin İskoçya'nın Celtic takımında forma giyen Japon santrfor Kyogo Furuhashi'yi transfer etmek istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye Japon golcü. 45 maçta 30 gol attı

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Japon golcü Kyogo Furuhashi'yi transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Sarı lacivertli takım sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia ile henüz anlaşma sağlayamamıştı.

Valencia'nın ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran yöneticilerin Japon golcü için harekete geçtikleri ifade edildi.

Kyogo Furuhashi, 2021 yılında Vissel Kobe'den Celtic'e transfer oldu. Bu sezon patlama yapan Kyogo Furuhashi, Celtic formasıyla çıktığı 45 maçta 30 gol attı.

28 yaşındaki futbolcunun menajerinin teklife olumlu baktığı belirtilirken, Celtic'le de en kısa sürede masaya oturulacağı belirtildi.

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