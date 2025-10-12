Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yaz transfer döneminin son gününde Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat, burada gösterdiği etkili performansla İspanyol takımının gözde isimlerinden birisi haline geldi. Betis'te 2'si Avrupa Ligi, 3'ü LaLiga'da olmak üzere toplam 5 maça çıkan Faslı ön libero, sahada kaldığı 301 dakikada skor katkısı sağlayamasa da başarılı oyunuyla dikkat çekti.

Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo, İspanyol basınından Diario de Sevilla'ya verdiği röportajda Amrabat hakkında da konuştu ve kiralık olarak takımda bulunan tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"COŞKUSUNU GÖRÜYORUZ"

Manu Fajardo, "Sofyan Amrabat ile devam etme olasılığını düşündünüz mü?" sorusu üzerine, Faslı oyuncunun takımda kalma konusunda istekli olduğunu vurguladı ve şu yanıtı verdi: "Orta sahada fiziksel açıdan farklı profillere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu Avrupa kupalarında bizzat deneyimledik ve yaşadık. Amrabat'ta ise henüz erken bir dönem olmasına rağmen, oyuncunun bağlılığının, adaptasyonunun ve burada daha fazla sezon kalma konusundaki coşkusunun gerçek olduğunu görebiliyoruz. Maç ilerledikçe ilerledikçe göreceğiz."