Fenerbahçe'ye transferi iptal olan Morelos ile ilgili flaş gelişme

Editör: Hamza Özalkuş

Michy Batshuayi'nin takımda kalması nedeniyle Fenerbahçe'ye transferi iptal olan Alfredo Morelos'a Brezilya'dan teklif geldiği belirtildi.

Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; bonservisi elinde olan golcü futbolcuyla Santos da temasa geçti ve 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Morelos'un bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

2017 yılından beri formasını giydiği Rangers'tan bu yaz ayrılan Morelos, İskoç ekibiyle çıktığı 269 maçta 124 gol attı.