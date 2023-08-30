Fenerbahçe, Alfredo Morelos’u İstanbul’a getirdi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Batshuayi ile yol ayrımına gelmesinin ardından forvet takviyesi için harekete geçti.

Belçikalı futbolcunun yerine birçok isimle temasa geçen sarı-lacivertli yönetim, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile prensip anlaşmasına vardı.

Kolombiyalı futbolcu, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya’dan kalkan uçakla saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na geldi.

27 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araçla alandan ayrılıp, konaklayacağı otele geçti.