Fenerbahçe'ye Zaha müjdesi. Koptu geliyor

Fenerbahçe, mayıs ayından bu yana bitirmeye çalıştığı Zaha transferine son noktayı koymaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye Zaha müjdesi. Koptu geliyor

Fenerbahçe Ryan Kent ve Edin Dzeko'dan sonra 3. transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Sarı lacivertlilerin mayıs ayından bu yana görüşmelerini sürdürdükleri Wilfried Zaha transferine son noktayı koymaya hazırlandıkları ortaya çıktı.

30 yaşındaki futbolcunun yıllık 6 milyon euro istediği, 10 milyon euro da imza parası talep ettiği belirtildi.

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Zaha'ya Lazio'nun yanı sıra Suudi Arabistan'dan da teklif yapıldığı belirtildi. Lazio ile anlaşamayan Zaha, Suudi Arabistan'a da sıcak bakmadı.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Zaha'nın menajerinin İstanbul'a geleceği ve son görüşmenin yapılacağı öğrenildi.

Detaylarda da anlaşmanın sağlanması halinde İstanbul'a davet edilecek olan Zaha imzayı atacak.

Zaha, 9 sezondur İngiltere'nin Crystal Palace takımında forma giyiyor. 476 maçta 90 gol atan Zaha, Fildişi Milli Takımı'nda da 28 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

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