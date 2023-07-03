Fenerbahçe'den Zaha için son hamle

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Wilfried Zaha konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe'den Zaha için son hamle

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak bir takımda forma giymek isteyen Crystal Palace'ın 30 yaşındaki forvetinin, İngiltere Premier Ligi'nden beklediği teklifleri alamadığı öğrenildi.

Zaha'nın Lazio ve Suudi Arabistan takımlarıyla adının anıldığı biliniyor ancak şu anda 30 yaşında olan Fildişili golcü, kariyerine Avrupa'da da saygın konumda olabilecek bir takımda devam etmek istiyor.

Sarı lacivertli yönetimin Wilfried Zaha için son bir hamle yapacağı ve mayıs ayından beri enerji harcadığı bu konuda bir son temasta bulunacağı ifade edildi.

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