Fenerbahçe'yle ilgili flaş transfer iddiası. İtalya'yı salladı

Fenerbahçe'nin transfer çalışmasıyla ilgili çıkan bir haber İtalya'da geniş yankı yarattı

Fenerbahçe'yle ilgili flaş transfer iddiası. İtalya'yı salladı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürürken, İtalyan basının ortaya attığı bir iddia özellikle İtalya'da olay oldu.

İtalyan basınından Calcio Mercato, 8 sezondur Juventus'ta forma giyen ve sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Alex Sandro ile anlaşamadığını yazdı.

Habere göre 32 yaşındaki sol bek Juventus'un yıllık 2 milyon euroluk yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.

Bunda Fenerbahçe'nin devreye girmesinin rolü olduğu belirtildi. Habere göre sarı lacivertliler Sandro ile görüşmelere başladı.

8 sezondur Juventus'ta oynayan Alex Sandro, Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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