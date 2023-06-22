Fenerbahçe'yle ilgili flaş transfer iddiası. İtalya'yı salladı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürürken, İtalyan basının ortaya attığı bir iddia özellikle İtalya'da olay oldu.

İtalyan basınından Calcio Mercato, 8 sezondur Juventus'ta forma giyen ve sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Alex Sandro ile anlaşamadığını yazdı.

Habere göre 32 yaşındaki sol bek Juventus'un yıllık 2 milyon euroluk yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.

Bunda Fenerbahçe'nin devreye girmesinin rolü olduğu belirtildi. Habere göre sarı lacivertliler Sandro ile görüşmelere başladı.

8 sezondur Juventus'ta oynayan Alex Sandro, Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.