Fenomen Dilan Polat'tan intihar itirafı

Fenomen Dilan Polat ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Fenomen Dilan Polat, cezaevindeki anılarını anlattı.

İstanbul'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında açılan dava kapsamında tutuklanan ve sonrasında Dilan Polat cezaevinden çıkmıştı.

Cezaevinden tahliye edilen Polat sonrasında bir kez kardeşi ile vermiş olduğu dudak dudağa olan görüntüler nedeniyle bir kez de haklarında 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Katıldığı programda cezaevinde olduğu dönemde intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen Polat, cezaevine girdiğinde 'ben burada nasıl yaşayacağım, nasıl yaşamıma son verebilirim dedim' diye konuştu.

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Tülbent ile boğazını sıktığını söyleyen Polat, 'Nilda (kızı) gözümün önüne geldi' diyerek vazgeçtiğini anlattı.

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İntiharı düşündüğünü itiraf eden isim, 'bu acıdan kurtulmam lazım neden buradayım bilmiyorum' dediğini de söyledi.