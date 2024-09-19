Ferdi Kadıoğlu Brighton’da ilk golünü attı

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Ferdi Kadıoğlu Brighton’da ilk golünü attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu yeni takımı ile ilk golünü attı. Yıldız oyuncunun gol attığı maçta Wolverhampton'ı mağlup eden Brighton, Lig Kupası’nda bir üst tura yükseldi.

Ferdi Kadıoğlu’nun formasını giydiği Brighton, Lig Kupası 3. Tur mücadelesinde Wolverhampton’a karşı mücadele etti. Karşılaşma Brighton’ın 3-2’lik galibiyeti ile sona erdi. Brighton’a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Carlos Baleba, 31'inci dakikada Simon Adingra ve 85'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu attı. Wolverhampton'ın gollerini ise 44'üncü dakikada Gonçalo Guedes ve 90+1'inci dakikada Thomas Doyle kaydetti.

FERDİ OYUNA GİRDİKTEN 3 DAKİKA SONRA GOLÜNÜ ATTI

İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion'un Fenerbahçe'den 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 24 yaşındaki milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, The American Express Stadı'ndaki maçın 82’nci dakikasında Yankuba Minteh’in yerine oyuna dahil oldu. Kadıoğlu, 85’inci dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti ve İngiliz ekibindeki ikinci maçında golle tanışmış oldu.

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