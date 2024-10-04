Ferdi Tayfur'un damadına şok gözaltı! Evinde ele geçirilenler şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Ekol Tv
Ferdi Tayfur'un damadına şok gözaltı! Evinde ele geçirilenler şaşırttı

Polis, ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadının evine baskın düzenledi. Damadın evine yapılan baskında polis, çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İşte haberin tüm detayları…

Polis, Kağıthane’deki eve bir baskın yaptı. Baskın yapılan evin Ferdi Tayfur’un damadının evi çıktı. Geçtiğimiz aylarda Ferdi Tayfur ile kızı arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Ferdi Tayfur kızına soyadımı kullanma, şarkılarımı söyleme demişti.

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RUHSATSIZ 2 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Damadın ise, senin "senin kızın mobing yaşarken ben yanındaydım. Senin kızınla evlendim, herkese baba oldun da bize baba olamadın" sözleri gündem olmuştu.

EKOL TV'nin haberine göre Damat Muhammet Aydın, Ferdi Tayfur'a nefret kustu. Tayfur'un damadı şimdilerde farklı bir konuyla gündemde! Polis ekipleri bir ihbar aldı. Kağıthane'deki evinde arama yapıldı, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

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Evde silahların olduğunu bilen biri Ferdi Tayfur'un damadını ihbar etti ve polis ekipleri ihbar üzerine eve baskın yaptı.

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İHBAR EDEN KİŞİ AİLEDEN Mİ?

Ferdi Tayfur'un damadını ihbar eden kişinin aileden biri olduğu iddia ediliyor. Tabancalara el konuldu. Damat Muhammet Aydın ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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