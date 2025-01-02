Ferdi Tayfur'un yeğeninden defin açıklaması

Tayfur'un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, yaptığı açıklamada, "Canımız, ailemizin çınarı, babamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. En kısa zamanda, defin bilgileri için gerekli açıklama yapılacaktır” dedi.

Siyasilerden Ferdi Tayfur için taziye mesajı

Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan sanatçı Ferdi Tayfur, ilçedeki bir hastaneye kaldırılmış ardından Antalya'ya sevk edilmişti. 17 Aralık tarihinden bu yana tedavi gören Tayfur, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Tayfur'un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Canımız, ailemizin çınarı, babamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. En kısa zamanda, defin bilgileri için gerekli açıklama yapılacaktır” dedi.

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945'te Adana'da doğdu. Müzik kariyerine 1968'de başlayan sanatçı, “Çeşme”, “Huzurum Kalmadı”, “Bana Gerçekleri Söyle” gibi unutulmaz eserlere imza attı. 50'den fazla albüm ve 30'dan fazla filmle Türk müziği ve sinemasına büyük katkılarda bulundu. 1982'de Ferdifon Plakçılık'ı kuran Tayfur, 9 defa Altın Plak ödülü kazandı.