Ferdi'nin Lille maçında neden oynamadığı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: A Spor
Ferdi'nin Lille maçında neden oynamadığı belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşma sağladığı için Lille maçında oynamadığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin milli yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, performansını sürekli artırarak Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti.

Hollanda doğumlu olmasına rağmen Türkiye milli takımını tercih eden 24 yaşındaki sol bek, EURO 2024'te sergilediği performansla da adından söz ettirdi.

BRIGHTON'A TRANSFER OLDU İDDİASI!
Birçok kulübün ilgisini çeken milli oyuncu, sonunda İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer oldu.

Fenerbahçe'nin bu transferden bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon Euro bonservis geliri elde edeceği bildirildi.

YALANLAMA GELDİ
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu ise sosyal medya paylaşımında Ferdi'nin sakatlığı olduğu için kadroda olmadığını belirtirken, ''Ferdi için zaten halihazırda 30 milyon Euro’yu geçen net bir teklif var ancak henüz bir karar verilmedi. Bu çok sıcak bir gündem ve oyuncunun gitme ihtimali de var kalma ihtimali de. Transfer de her an her şey olabilir, yarın da karar verilebilir. Lakin bugün kadroda olmama sebebi tamamen sakatlığından dolayı.'' ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
TFF Arda Turan'a acımadı
Süper Lig VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray Hatay maçı detayı isyan ettirdi
Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu. Mourinho mecbur kaldı
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi
Son Haberler
Zenit yeni transferini duyurdu Spor
Zenit yeni transferini duyurdu
Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu Ekonomi
Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu
TFF Arda Turan'a acımadı Spor
TFF Arda Turan'a acımadı
Isparta’da epilepsi krizi geçiren genç kadın hayatını kaybetti Yerel Haberler
Isparta’da epilepsi krizi geçiren genç kadın hayatını kaybetti
Polonya, ABD'den 10 milyar dolarlık Apache helikopteri satın alacak Dünya
Polonya, ABD'den 10 milyar dolarlık Apache helikopteri satın alacak
Tekirdağ'da leyleklerin erken göçü büyüleyici manzaralar oluşturdu Gündem
Tekirdağ'da leyleklerin erken göçü büyüleyici manzaralar oluşturdu
Türkiye'nin en dindar illeri belli oldu. Zirvede yer alan şehir herkesi şaşırtacak Gündem
Türkiye'nin en dindar illeri belli oldu. Zirvede yer alan şehir herkesi şaşırtacak