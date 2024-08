Ferdi'nin Lille maçında neden oynamadığı belli oldu

Fenerbahçe'nin milli yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, performansını sürekli artırarak Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti.

Hollanda doğumlu olmasına rağmen Türkiye milli takımını tercih eden 24 yaşındaki sol bek, EURO 2024'te sergilediği performansla da adından söz ettirdi.

BRIGHTON'A TRANSFER OLDU İDDİASI!

Birçok kulübün ilgisini çeken milli oyuncu, sonunda İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer oldu.

Fenerbahçe'nin bu transferden bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon Euro bonservis geliri elde edeceği bildirildi.

YALANLAMA GELDİ

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu ise sosyal medya paylaşımında Ferdi'nin sakatlığı olduğu için kadroda olmadığını belirtirken, ''Ferdi için zaten halihazırda 30 milyon Euro’yu geçen net bir teklif var ancak henüz bir karar verilmedi. Bu çok sıcak bir gündem ve oyuncunun gitme ihtimali de var kalma ihtimali de. Transfer de her an her şey olabilir, yarın da karar verilebilir. Lakin bugün kadroda olmama sebebi tamamen sakatlığından dolayı.'' ifadelerini kullandı.