Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu. Mourinho mecbur kaldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille’i konuk edecek.

Mücadele Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

İlk maçta deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Portekizli hoca, Ferdi Kadıoğlu'nun son dakika sakatlığı sonrası sol bekte Oosterwolde'ye şans verdi.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail, Szymanski, Mert Hakan, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

LİLLE: Lille: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Andre, Angel Gomes, Zhegrova, Haraldsson, David.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 2 veya daha farklı galibiyetle tur atlayacak, 1 farklı galibiyet halinde maç uzatmalara gidecek. Lille’in galibiyeti veya beraberlik ise Fransız ekibini play-off turuna taşıyacak.

TURU GEÇERSE RAKİP KİM OLACAK?

Fenerbahçe, Lille’i geçerse play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.