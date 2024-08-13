Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaşacak.

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybeden Kanarya, Kadıköy'de tur için sahaya çıkacak.

Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun arka adale gerilmesinden dolayı Lille maçı kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız.''