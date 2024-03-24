Feribot seferlerine hava engeli

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde Kuzey Ege'de yarın etkili olacak fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın beklenen şiddetli fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 seferi, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 seferleri yarın yapılmayacak.

Diğer yandın, Çanakkale Valiliği fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Valiliğin açıklamasında kent genelinde rüzgarın yarın güney ve güneybatı, yer yer kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) etki göstermesi beklendiği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda yapıldı.