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Feribotta dehşet: 31 ölü

Filipinler'de seyir halindeki bir feribotta çıkan yangında can kaybı sayısının 31'e yükseldi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:28
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Feribotta dehşet: 31 ölü

Feribotta dehşet: 31 ölü
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İHA'nın haberine göre, Filipinler'de Mindanao Adası'ndan Jolo Adası'na giden The Lady Mary Joy 3 isimli feribotta çıkan yangında can kaybı artıyor. 

Basilan Valisi Jim Hataman kazanın ardından yaptığı açıklamada, gemide 250 yolcunun bulunduğunu ve 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 

Hataman,yanan gemiden 23 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını söyleyerek, kayıp 7 yolcu içinde kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 

Hataman feribotun Basilan sahiline çekildiğini söyleyerek, "Birçok insan yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor" dedi.

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