Galatasaray'dan flaş Muslera ve Mertens açıklaması. Kasımpaşa maçında oynayacaklar mı

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor derbisinde sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, takımla çalışmalarına başladı.

Öte yandan Driers Mertens Saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürrken, Fredrik Midtsjö ise tedavisine devam edildi ve düz koşulara başladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde; "Kamp başında gerçekleşen antrenmanda sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen ve kamp boyunca tedavisine devam edilen Dries Mertens, geçtiğimiz hafta sonu saha çalışmalarına başlamış olup, sağlık heyetimiz gözetiminde saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.



Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sol arka üst adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Fredrik Midtsjönün tedavisine devam edildi. Oyuncumuz bugün düz koşulara başladı.



Fernando Muslera bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı."



Galatasaray, 11 Mart'ta sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.