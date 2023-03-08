Vakıfbank Galatasaray'a set vermedi

AXA Sigorta Kupa Voley’de son iki sezonun şampiyonu VakıfBank, çeyrek final mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ile mücadele etti.

Sarı-siyahlılar, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setinde Paola Egonu ile 9 sayı bulan VakıfBank 25-14’lük skorla öne geçti (1-0).

Sarı-siyahlılar ikinci setin ilk bölümünde geri düşse de set sonunu güçlü oynadı ve 25-19’luk skorla durumu 2-0’a getirdi. Son seti de 25-18 alan VakıfBank böylece set vermeden dörtlü finale yükseldi.

VakıfBank’ta, Paola Egonu 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 14, Zehra Güneş 8 sayı kaydetti.

Salon : Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Sude Hacımustafaoğlu, Carutasu, Buket Gülübay)

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Eda Kafkas, Fulden Ural)

Setler: 25-14, 25-19, 25-18

Süre: 66 dakika (19, 26, 21)