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Galatasaray'ın Florya'yı almak için Florya'yı ipotek ettiği ortaya çıktı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin de üzerinde bulunduğu araziyi alan Galatasaray'la ilgili flaş bir detay gündeme geldi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:12
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Florya'yı almak için Florya'yı ipotek eden Galatasaray için flaş detay

Galatasaray'ın Florya'yı almak için Florya'yı ipotek ettiği ortaya çıktı
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Güncel 2 milyar 648 milyon TL borcu olan Galatasaray'ın, 1.171 milyar TL’ye Florya Metin Oktay Tesisleri'nin de üzerinde bulunduğu arazinin 41 dönümünü alması dikkat çekti.

Fotospor'un haberine göre Arazinin satın alınması için GS LEO Residences’taki 134 dairenin satışından elde edilen 1.2 milyar TL'nin kullanıldığı iddia edildi.

KAP'a yapılan bildirimde farklı ifadeler yer aldı. KAP'a yapılan açıklamadan kulübün DenizBank ve Ziraat Bankası'nın oluşturduğu konsorsiyumdan yeni bir kredi kullandığı ortaya çıktı. Her iki tarafta kredi şartları hakkında kamuoyuna bilgi paylaşımı yapmadı.

İddialar ise çok ilginç. Galatasaray kredi kullanımı karşısında 1.171 milyar TL'ye aldığı 41 dönümü yanı sıra daha önceden elinde bulunan 21 dönümü de konsorsiyuma ipotek etti. 1.171 milyar TL için kullanılan kredinin hangi şartlarda ve nasıl geri ödeneceğinin ilerleyen dönemde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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