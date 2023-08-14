Fethiye açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; botta 19 düzensiz göçmen ile yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi ele geçirildi.

Sahil Güvenlik operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Botu ekibi ve Sahil Güvenlik Dalış Timi, Fethiye ilçesi açıklarında bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, şüphelendikleri bir lastik botu durdurarak arama yaptı.

Düzensiz göçmenler gözaltına alındı

Aramada, botta 19 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Yurt dışına kaçmaya çalışan 2 şüpheliye ise cezai işlem uygulandı.