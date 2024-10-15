24'üncü Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başlıyor. Bu yıl festivale, 60 ülkeden binden fazla sporcunun katılım sağlaması bekleniyor.

Fethiye’de, 23–27 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek festival, 23 Ekim günü Belcekız plajında başlayacak. Farklı ülkelerden yüzlerce akrobasi pilotunun katılım sağlayacağı Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dolu dolu bir programa ev sahipliği yapacak. 27 Ekim'e kadar yarasa adam ve alçak irtifa serbest atlayışları, yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü gösterileri, Türk Hava Kurumu’nun motorlu yamaç paraşütü, mosquito, microlight, sıcak hava balonu gösterileri yapılacak.

Belcekız plajındaki etkinlikler kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de Moranos grubu, 24 Ekim Perşembe günü saat 21.00’de Ahmet Gültekin, 25 Ekim Cuma günü saat 21.00’de Coverman ve 26 Ekim Cumartesi günü Onur Asilkılıç konserleri gerçekleştirilecek.

Festival ile ilgili açıklamada bulunan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Fethiye’mizin tanıtımına önemli katkılar sağlayan 24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, 23 Ekim Çarşamba günü başlıyor. Gökyüzünün eşsiz manzarası ve heyecan dolu gösterileriyle bu özel etkinliğe tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.