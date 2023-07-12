Fethiye'de 4 araçlı trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Fethiye'de 4 araçlı trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Karaçulha Mahallesi Fethiye-Antalya karayolunda meydana geldi. 17 KA 444 plakalı otomobil sürücüsü Y.A. direksiyon hakimiyetini henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Savrulan otomobil bölünmüş yoldaki telleri kırarak, karşı şeride geçti.

aw933553-02.jpgFethiye istikametine doğru seyir halinde olan 71 BC 726, 16 AVE 370, 48 JL 226 plakalı otomobillere çarptı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobilde sıkışan Y.A.'yı yarım saat süren uğraşın adından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Y.A. ve aynı otomobilde bulunan Saim Haykır, H.A. ile diğer araçlarda bulunan F.E., P.E. ve E.E. isimli yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

aw933553-03.jpg Çevredeki vatandaşlar da sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralıları battaniye ve şemsiyeler ile güneşten korumaya çalıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Saim Haykır doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
İBB Meclisi yönetime 1 milyar liralık borçlanma yetkisi verdi Güncel
İBB Meclisi yönetime 1 milyar liralık borçlanma yetkisi verdi
Son şampiyon Rybakina'ya soğuk duş Spor
Son şampiyon Rybakina'ya soğuk duş
Birleşmiş Milletler duyurdu: Küresel kamu borcu rekor seviyeye ulaştı Ekonomi
Birleşmiş Milletler duyurdu: Küresel kamu borcu rekor seviyeye ulaştı
‘Alpaslan Öztürk, ekmek yediği kaba pisleyen birisi’ Spor
‘Alpaslan Öztürk, ekmek yediği kaba pisleyen birisi’
Fenerbahçe'nin Kızılyıldız maçı 11'i belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin Kızılyıldız maçı 11'i belli oldu
MHK'nin yeni başkanı belli oldu. Mehmet Büyükekşi kararını verdi Spor
MHK'nin yeni başkanı belli oldu. Mehmet Büyükekşi kararını verdi