Fethiye’de 6 metrelik bot alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Dalgıç Koyu'nda 6 metrelik motorlu botta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası alevler botu bir anda sardı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangının ormana sıçrama ihtimaline karşı yangın söndürme helikopterinin, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesi ile bottaki yangın söndürüldü.

Yangında hafif şekilde yaralanan 4 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.