Samsun'da seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı

Yaşar Y. idaresindeki kamyonetin motor bölümünden, Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Bunun üzerine Yaşar Y, aracı yol kenarına çekti. Sürücü, yanında bulunan eşi Ayşe Y. ile kamyonetten inerek itfaiyeye haber verdi.

Bu sırada alevler tüm kamyoneti sardı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaşar Y. ve eşi Ayşe Y. itfaiyenin müdahalesini kaldırıma oturarak izledi.

Kamyonet, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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