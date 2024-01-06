Fethiye’de denize düşüp kaybolan 3 kaçak göçmeni aranıyor

Kaynak: DHA
Fethiye’de denize düşüp kaybolan 3 kaçak göçmeni aranıyor
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içinde seyir halindeyken denize düşüp kaybolan 3 kaçak göçmeni arama çalışmaları sahil güvenlikleri tarafından devam ediyor.

Fethiye açıklarında sahil güvenlik ekipleri, saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, bir grup kaçak göçmenin olduğu lastik botun yardım çağrısında bulunduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine 1 adet sahil güvenlik gemisi ve 1 adet sahil güvenlik botu gönderildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan kaçak göçmenlerden edinilen ilk bilgilere göre 4 kaçak göçmenin denize düştüğü öğrenildi.

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Olay üzerine bölgeye 1 sahil güvenlik korveti, 1 sahil güvenlik helikopteri, 1 sahil güvenlik gemisi, 1 sahil güvenlik botu daha gönderildi.

Bölgede arama kurtarma faaliyetleri başlatan ekipler, 1 kaçak göçmeni daha deniz yüzeyinde belirleyerek kurtardı. Kayıp olduğu düşünülen 3 kaçak göçmenin bulunması amacıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

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