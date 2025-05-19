Fethiye’de kanlı gece! Evinde öldürüldü: Kız arkadaşının arkadaşları gözaltında

Düzenleme: Kaynak: DHA

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, İbrahim Solak (25) evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Polis, evdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, Solak’ın kız arkadaşının arkadaşları olan 3 şüpheliyi Manisa’da gözaltına aldı.

Olay, dün gece Fethiye’nin Esenköy Mahallesi’nde gerçekleşti. İhbar üzerine Solak’ın evine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Eve giren polis, Solak’ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu.

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Sağlık ekipleri, İbrahim Solak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Solak’ın cenazesi, polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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3 KİŞİ KAMERAYA TAKILDI

Polis, Solak’ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay günü 3 kişinin bahçe duvarından eve girdiğini saptadı.

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EV ARKADAŞINA GÖSTERİLDİ

Görüntüler, Solak’ın ev arkadaşına gösterildi. Olay günü garson olarak çalıştığı otelde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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3 ŞÜPHELİ MANİSA'DA YAKALANDI

Polis, kamera görüntülerinden tespit edilen 3 şüpheliyi Manisa’da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, İbrahim Solak’ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu öğrenildi. Motosiklet tamircisi olan Solak’ın, otellerde çalışmak için bir süre önce Denizli’den Fethiye’ye geldiği belirtildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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