Fethiye’de kanlı gece! Evinde öldürüldü: Kız arkadaşının arkadaşları gözaltında

Olay, dün gece Fethiye’nin Esenköy Mahallesi’nde gerçekleşti. İhbar üzerine Solak’ın evine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Eve giren polis, Solak’ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri, İbrahim Solak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Solak’ın cenazesi, polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 KİŞİ KAMERAYA TAKILDI

Polis, Solak’ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay günü 3 kişinin bahçe duvarından eve girdiğini saptadı.

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EV ARKADAŞINA GÖSTERİLDİ

Görüntüler, Solak’ın ev arkadaşına gösterildi. Olay günü garson olarak çalıştığı otelde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ MANİSA'DA YAKALANDI

Polis, kamera görüntülerinden tespit edilen 3 şüpheliyi Manisa’da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, İbrahim Solak’ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu öğrenildi. Motosiklet tamircisi olan Solak’ın, otellerde çalışmak için bir süre önce Denizli’den Fethiye’ye geldiği belirtildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.