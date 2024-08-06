Fethiye'de kızgın yağla yaranan kadın 2 ay sonra hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Fethiye'de kızgın yağla yaranan kadın 2 ay sonra hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 5 Haziran'da evde yemek yaparken üzerine kızgın yağ dökülen 51 yaşındaki Asu Doğuş, tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Asu Doğuş, yemek hazırlığı sırasında fritözün devrilmesi sonucu üzerine kızgın yağ döküldü.

Ağır yaralanan Doğuş, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Antalya Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Ancak, yaralarının enfeksiyon kapması nedeniyle 2 ay süren tedavi sürecinin sonunda Doğuş, dün yaşamını yitirdi.

Asu Doğuş'un cenazesi, bugün öğlen saatlerinde Fethiye Yeni Camii'nde kılınan namazın ardından Taşyaka Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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