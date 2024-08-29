Fethiye'de lüks tekne alev alev yandı

Kaynak: İHA
Fethiye'de lüks tekne alev alev yandı

Fethiye'nin Akvaryum Koyu açıklarında lüks bir teknede yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm tekneyi sardığı yangında teknede büyük hasar meydana geldi. Tekne denizden müdahale ile söndürüldü.

Fethiye ilçesi Akvaryum Koyu açıklarında bulunan bir teknenin motor kısmından çıkan yangın kısa sürede tüm tekneyi sardı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için verdiği yoğun mesai ile alevler söndürüldü.

Teknede bulunan 2 kişi denize atlayarak kurtulurken tekne kullanılamaz hale geldi.

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