Fethiye'de uyuşturucuya 3 tutuklama

Kaynak: DHA
Fethiye'de uyuşturucuya 3 tutuklama
Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı ve iki operasyon düzenledi.

2 farklı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda; 79 gram esrar, 3 parça kağıda emdirilmiş bonzai, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 19 bin 450 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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