Fethullah Gülen’in yeğeni yakalandı

Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda Fetullah Gülen’in abisi Kutbettin Gülen’in kızı Asiye Gülen ile imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar yakalanarak gözaltına alındı.

Fethullah Gülen’in yeğeni yakalandı

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı ve şüpheli şirketlerde SGK kaydı bulunan, Asya Katılım Bankası’na destek veren, fonlama yapan, KHK ile kapatılan sendika üyeliği bulunan ve örgütün tepe yöneticileri Barbaros Kocakurt ile Süleyman Uysal isimli şahıslar ile irtibat kaydı bulunan, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık editörlerinden Fetullah Gülen’in abisi Kutbettin Gülen’in kızı Asiye Gülen’in yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Esenyurt’ta 22 Haziran’da düzenlenen operasyonda Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise 1 adet F serisi 1 Amerikan Doları, 16 bin 710 Amerikan Doları, 8 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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