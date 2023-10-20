'FETÖ Borsası'ndan ceza alan savcı suçlamalara yanıt verdi: Mal varlığımdaki artışın kaynağı eşime ve kayınvalideme kalan miras

Hakkında yürütülen 'FETÖ Borsası' soruşturması nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) tenzil-i rütbeyle bir alt derecedeki adliyede görevlendirdiği eski İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato, Yargıtay 7. Daire'de başlayan yargılamada altı kişilik heyet karşısında suçlamalara yanıt verdi.

T24'ten Tolga Şardan'ın yazısına göre, hakkındaki iddiaları reddeden savcı Bato, mal varlığındaki artışın nedenini "kayınpederinden kalan nakdi miras" olarak açıkladı.

Savcı Bato'nun savunması özetle şöyle:

“TAKİP ALTINDAYKEN MAL EDİNECEK KADAR AKIL YOKSUNU DEĞİLİM”

"Eylül ayı boyunca tarafıma linç kampanyası başlatılmıştır... Madem ben iddia konusu eylemleri işledim neden böyle bir algı yaratılma ve karar mercilerini baskı altına alma kampanyası yürütülmektedir. Defalarca söylediğim gibi 4 yıl 10 ay boyunca yapmış olduğum terör örgütü suçlar soruşturma bürosu görevimde gerek yaptığım görev itibari ile devletin istihbarat kurumları tarafından, gerekse devletin ve milletin bekasına yönelik faaliyette bulunan terör örgütlerinin gayri resmi takibi altındayken gerek kendi üzerime, gerekse birinci derece yakınlarım üzerine mal edinecek kadar akıl yoksunu olmadığımı takdir edersiniz.

“OLMAYAN BİR ŞEYİN OLMADIĞINI SAVUNUYORUM”

Minareyi çalmadım ki kılıfını hazırlayayım. Yine defalarca belirttiğim gibi kaynağı tespit edilemeyen artışın kaynağı, kayınpederimin vefatından sonra eşime ve bizimle yaşayan kayınvalideme kalan nakdi mirastır. Disiplin soruşturması sırasında dosyada mevcut tanık beyanlarını incelediğinizde de göreceğiniz üzere bir Allah'ın kulu 'Okan Bato benden rüşvet istedi', 'Okan Bato neden maddi menfaat temin etti?' diyemez iken, maalesef şu anda olmayan bir şeyin olmadığını savunma durumunda bırakıldım.

BEKİR BOZDAĞ'I TANIK GÖSTERDİ

Hakkımdaki iddialar tamamen kurgu olup özellikle her aşaması ama altını özellikle çiziyorum her aşaması, başta Sayın Bekir Bozdağ, Sayın Kenan İpek, Sayın Halil Koç ve Sayın Mehmet Yılmaz'a bilgi verilerek alınan Bayram Bozkurt ifadesi sonrası birilerinin şahsi kin ve intikam duygularının tatmini amacıyla cezalandırmamın istenmesinin hangi terör örgütünün ekmeğine yağ süreceğini de takdirlerini size bırakıyorum.

"BERAAT TALEP EDERİM"

Ben kesinlikle herhangi bir suç işlemedim, onurumla, şerefimle, namusumla bana tevdi edilen görevi tüm üst amirlerimle istişare ederek, yetkimin alındığı güne kadar yerine getirdim. Bu bakımdan müsterihim. Nasıl bir kumpasın içine ne sebeplerden dolayı çekildiğim konusunda halihazırda Çanakkale ili Gökçeada ilçesi yazı işleri müdürü Özlem Can'ın yüce dairenin huzurunda bizzat yüz yüze tanık olarak dinlenmesini talep ederim.

Ayrıca konunun sıradan bir isim olan Okan Bato değil, Okan Bato üzerinden bazı terör örgütü üyelerinin mevcut soruşturmaları bahane edip yargılamanın yenilenmesi yolunu kendilerine açmaları, milletimizin bir kahramanlık destanı olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin tarafımdan kurgulandığı, ki malum muhalif ve FETÖ sosyal medya kanallarında çok rahat işlendiğini görebilirsiniz. Bu olgunun ve fotoğrafa geniş açıdan bakılması gerektiği düşüncesiyle yüce dairenizden atılı suçtan beraat talep ederim."