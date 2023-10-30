Erdoğan’dan rüşvet iddialarıyla ilgili talimat geldi. Kulis bilgisi sızdı

Gazeteci Seyhan Avşar sosyal medya hesabından bir kulis bilgisi paylaştı.

Anadolu Adliyesi Başsavcısı İsmail Uçar adliyede rüşvet iddialarıyla ilgili bir dilekçe vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dilekçenin ardından harekete geçtiği ve talimat verdiği iddia edildi.

Erdoğan’ın HSK’ye talimat vererek iddiaların titizlikle araştırılmasını istedi.

Ayrıca Avşar, adı rüşvet iddialarında geçen hakim Sidar Demiroğlu’nun HSK’ye bir dilekçe verdiğini ve o dilekçede ismi geçen 2 başsavcı vekil hakkında da soruşturma başlatıldığını yazdı.

Avşar, “HSK’nin o iddialara ilişkin de bu hafta müfettiş görevlendirilmesi bekleniyor.” dedi.

İşte Avşar’ın paylaşımı:

Önemli bir kulis bilgisi paylaşacağım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Adliyesi Başsavcısı İsmail Uçar’ın adliyedeki rüşvet iddialarına ilişkin verdiği dilekçenin ardından HSK’ye talimat verecek iddiaların titizlikle araştırılmasını istedi.

İkinci önemli bir gelişme daha var. Adı rüşvet iddialarında geçen hakim Sidar Demiroğlu’da HSK’ye bir dilekçe vermişti. O dilekçede ismi geçen 2 başsavcı vekili hakkında da soruşturma başlatıldı. HSK’nin o iddialara ilişkin de bu hafta müfettiş görevlendirilmesi bekleniyor.

NELER OLDU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, 6 Ekim 2023’te Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne yazdığı yazı ile İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bazı ve hâkim ve savcılarla ilgili “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını ortaya atmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Başsavcı iddialarla ilgili, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca HSK’ya gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulu’nca müfettiş görevlendirilmiştir” demişti.