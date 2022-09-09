FETÖ kumpasıyla tutuklanan Koramiral Aydan Erol'un Kardak'ın efsane komutanı olduğu ortaya çıktı

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına mahkûm edilen 82 yaşındaki emekli Koramiral Aydan Erol’a ağız içi kanser teşhisi konuldu.

Aydan Erol, SAT komandoları Kardak'a çıktığında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı.

Silivri Cezaevi'nde bulunan Aydan Erol haftanın beş günü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giderek radyoterapi tedavisi görecek.

Odatv’den Ersin Eroğlu’na konuşan Aydan Erol’un oğlu Burak Erol, babasının tedavi sürecinde cezaevinden hastaneye gitmesinin zor olacağını ifade ederek “Biz babamızın cezaevinde değil hastanede yatmasını istiyoruz” dedi.

“SİLİVRİ’DE DEĞİL HASTANEDE YATMASINI İSTİYORUZ”

Babasının yanağında üç yıl önce bir kitle çıktığını ve o dönem operasyonla alındığını ifade eden Burak Erol doktorların babası için düzenli kontrol yapılması gerektiğini söylediklerini belirtti.

Burak Erol sözlerine şöyle devam etti:

“Babam 13 aydır cezaevinde bulunduğu için düzenli kontrolleri yapılamadı. Geçtiğimiz haftalarda babamın yanağında yine bir kitle oluştu. Hastaneye götürülüp tahlilleri yapıldığında ağız içi kanseri olduğu ortaya çıktı. Dün itibariyle babamın radyoterapi tedavisine başlandı. Şehir hastanesindeki doktorlar babamın radyoterapi görmesi gerektiğini uygun gördü. 82 yaşındaki babam haftada beş gün Silivri’den Başakşehir’e tedavi görmeye gitmeye başladı. Çok yorucu ve zorlayıcı bir süreç olacak. Babamın Silivri’de değil hastanede yatmasını istiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Yaşları 77 ile 90 arasında değişen 13 komutan, FETÖ’cülerin kumpası sonrasında 28 şubat davasından hüküm giyerek tutuklandı. Bir yılı aşkın süredir cezaevinde tutuklu bulunan Türk ordusunun komutanları ileri yaşlarına rağmen tahliye edilmiyor.

Emekli Amiral Cem Gürdeniz, Kardak krizinde kritik rol oynayan 82 yaşındaki Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol’a ağız içi kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

Gürdeniz, “Çok geç olmadan Adalet Bakanlığını göreve davet ediyorum” dedi.