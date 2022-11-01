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  • Aytunç Erkin Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının arkasındaki ABD'liyi ortaya çıkardı. Erol Manisalı'yı üniversitede ziyare

Aytunç Erkin Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının arkasındaki ABD'liyi ortaya çıkardı. Erol Manisalı'yı üniversitede ziyaret ederek tehdit etmiş

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Balyoz ve Ergenekon kumpaslarının arkasındaki ABD'li John Kunstadter’in 2003 yılında Erol Manisalı'yı da üniversitede ziyaret ederek tehdit ettiğini açıkladı…

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 17:00
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Sözcü yazarı Aytunç Erkin Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının arkasındaki ABD'li John Kunstadter'i ortaya çıkardı

Aytunç Erkin Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının arkasındaki ABD'liyi ortaya çıkardı. Erol Manisalı'yı üniversitede ziyaret ederek tehdit etmiş
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Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı…Erkin geçtiğimi günlerde vefat eden Erol Manisalı'nın ABD'li diplomat tarafından tehdit edildiğini yazdı. Bu diplomat John Kunstadter'di.

KİM BU JOHN KUNSTADTER

Aytunç Erkin yazısında, "ABD'nin, 20 Mart 2003'te Irak'ın işgalinden bir ay sonra Erol Manisalı'nın üniversitedeki ziyaretçisi ABD'nin Ankara Siyasi Ataşesi John Kunstadter'dir. Üç hafta randevu vermiyor Manisalı ve ısrarla arayınca da üniversitede görüşüyorlar. Kunstadter diyor ki: 'Türkiye'de demokrasinin önündeki en büyük engel Türk ordusudur.' Manisalı 'tehdit' edildiğini ve Siyasi Ateşe'nin neden kendisini ziyaret ettiğini Wikileaks'te yazılanlar ortaya çıkınca anlıyor" ifadelerini kullandı.

İlki 1984'te olmak üzere, Türkiye'ye 3 kez atandı ve toplam 9 yıl çalıştı. 2003-2005 yılları arasında Ankara'da ABD'nin ‘siyasi müsteşar'ı olarak görev yaptı. Kimilerine göre, CIA'nın Ankara'daki elemanlarındandı. Çok iyi Türkçe konuşan Kunstadter, Ankara'da gazeteci, siyasetçi, iş insanı ve asker çevresiyle yakınlık kurdu. Fotoğrafçı kimliğiyle bilgi toplamak için sık sık Anadolu'ya da geziler yaptı. Kunstadter'in ‘emekli' olduktan sonra da Türkiye'de yaşadığı öğrenildi.
Türk toplumuna iyi bir görüntü vermek için medyadaki tanıdıkları üzerinen PR çalışması da yapıldı. John Kunstadter'in Ramazan ayında oruç tuttuğu da yazıldı.



SERDAR ÖZTÜRK YAZMIŞTI

FETÖ'nün Ergenekon kumpasında da aktif rol alan John Kunstadter o dönem şu anda firari olan veya tutuklu bulunan FETÖ'cü polis şefleriyle sık sık bir araya geliyordu. Dönemin ABD Büyükelçisi'ne sahte Ergenekon belgesini veren kişi de bu şahıstı.

Ergenekon kumpasında hedef alınan isimlerden birisi de Avukat Serdar Öztürk'tü. John Kunstadter'in bu kumpasta aktif rol aldığını 2011 yılında yazdığı kitapla ortaya çıkardı.

Serdar Öztürk, AKP ve Gülen'i Kurtarma Planı/ Made in CIA kitabında şunları yazıyordu:

Ergenekon cinayetinin ilk işlenmeye teşebbüs edildiği yer neresi? 2001 Mart. Tuncay Güney (Kanada'da yaşıyor, haham) İstanbul Emniyeti'nde ifade veriyor ve sorulmadığı halde kurulmuş bir papağan gibi Ergenekon'u anlatıyor. Nerede kuruldu? 2000 Temmuz'unda Amerika'da kuruldu. Kim gönderdi onu oraya? John Kunstadter. O dönem CIA Türkiye İstasyon Şefi John Kunstadter,… 2000 Temmuz'unda Tuncay Güney ABD'den döndükten bir süre sonra, 2001 Mart ayında İstanbul Emniyeti'nde kurulmuş papağan gibi Ergenekon'u anlatıyor ve bu sahte belgeleri veriyor.

Mart 2001. Cinayetin ilk işlenmeye teşebbüs edildiği yer burasıdır işte. Şimdi delili orada arayacağız. Kim veriyor bu belgeleri? Tuncay Güney. Güney'i kurgulatan kim? John Kunstadter. Fakat o tarihte Amerikalılar bu operasyonu başlatmayı başaramıyorlar. Neden? Çünkü o tarihte, ne istihbaratçılar, ne polisler ne de savcılar bu ucuz numarayı yemiyorlar. Amerikalılar sahte belgelerle sahte Ergenekon şeması ve lobi belgesi ile operasyonu başlatmayı beceremiyor.”

BALYOZ'UN ARKASINDAKİ İSİM

Kunstadter'in ismini Balyoz kumpasında tutuklanan ve yargılanan Genelkurmay eski 2'nci Başkanı Ergin Saygun da dile getiren isimlerdendi. Saygun, Aralık 2014'te İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'ye verdiği ifadesinde şunları kaydetti: “ABD Ankara Büyükelçiliği Siyasi Müşteşarı John Kunstadter, 15-20 Kasım 2003 tarihinde meydana gelen patlamaları (İstanbul'daki sinagog ve HSBC saldırıları) askerin yaptığını etrafa yaydı. Bu iddialar, Balyoz iddianamesine de girdi. Kunstadter'in çabaları ile emniyette, El Kaide'nin yaptığı ortaya çıkmış olmasına rağmen, patlamaları benim yapıp yapmadığım ısrarla soruldu. Emniyetin ‘evet asker yaptı' diyecek gizli bir tanık temin çabaları olduğunu da basından öğrendik. Başka örnekler de bulmak mümkün. Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarının üst aklı CIA ve ABD'dir. Bu konuda yeterli bilgi ve belge de mevcuttur. Kunstadter, Türk Ordusu'nun darbe yapacağı söylentilerinin yayılmasında büyük rol oynadı.”

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Abbas
1.11.2022 17:33
1946 dan beri bizi ABD yönetiyor, onun için bu zatın yaptığı ne ifade eder, soru buna içerdeki kimler destek oluyor, tabi sade vatandaş değil, ülkeyi yönetenlerdir  
 
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