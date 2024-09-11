FETÖ kumpasıyla Harp Okulu'ndan atılmıştı. 14 yıllık hukuk mücadelesini kazanıp geri döndü

Ankara'da yaşayan Oğuzhan Mert Kaya, Maltepe Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra 2007-2008 eğitim ve öğretim yılında Kara Harp Okulu'nda eğitim görmeye başladı.

Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'den hüküm giyen dönemin tabur komutanı Muhammet Tanju Poshor ve bölük komutanı firari Zafer Özleblebici'nin baskısına maruz kaldı.

46 KEZ DİSİPLİN CEZASI 14 KEZ ODA HAPSİ VERİLDİ

Kaya'ya, 2009-2010 seneleri arasında çeşitli bahanelerle 46 kez disiplin cezası, 18 haftalık izinsizlik, 14 kez oda hapsi ve 14 kez de ikaz cezası verildi.

O senelerde atıcılık birinciliği olan ve aynı zamanda olimpik sporcu olan Kaya’dan, zorla okuldan ayrılması istendi. Yapılan baskılara karşı direnen Kaya, 3'üncü sınıfta GATA Sağlık Kurulu'nun gerçekleştirdiği 'kronik nitelik kazanmış psikotik bozukluk' teşhisine ilişkin sağlık raporu ve 'askeri öğrenciliğe devam edemez, askerliğe elverişli değildir' kararıyla okuldan atıldı.

AYM'DEN İHLAL KARARI

Yaşanan olay sonrası üniversite sınavına girerek Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Oğuzhan Mert Kaya, aynı anda Kara Harp Okulu'na geri dönebilmek için hukuk mücadelesi vermeye başladı.

Kaya, Kara Harp Okulu'nda yoğun bir şekilde psikolojik baskı altında tutulduğunu ve kasıtlı olarak gerçek dışı bir rapor düzenleyen sağlık kurulu raporlarına dayanılarak ilişiğinin kesildiğini iddia ederek, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkeme, Kaya'nın yetkili başka bir hastaneden rapor alınmasını istemesine rağmen yine GATA'nın hazırladığı benzer yöndeki sağlık raporu doğrultusunda davanın reddedilmesine karar verdi.

MAHKEME YENİDEN YARGILAMA KARARI VERDİ

Kaya, 2014 yılının Mayıs ayında Anayasa Mahkemesine 'bireysel başvuru' yaptı. 2018 yılının kasım ayında karar veren AYM, dava sürecinde başvurucu için yine GATA'dan rapor isteyerek adil yargılanma hakkının güvencelerinden olan silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğine karar verdi ve yeniden yargılama yapılmasını hükmetti.

14 YIL SONRA HARP OKULUNA GERİ DÖNDÜ

İdare mahkemesi, bu kez Hacettepe Üniversitesi'nin Kaya için hazırladığı herhangi bir psikopatolojisinin olmadığı yönündeki rapor doğrultusunda davanın kabulü ile dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Danıştay da idare mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu. Hukuk fakültesini bitirip 2015'ten bu yana avukatlık yapan Oğuzhan Mert Kaya, 14 yıl sonra hukuk zaferiyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na yeniden dönerek, kayıt yaptırdı. Kaya, 2 Ekim'de 3'üncü sınıftan Kara Harp Okulu'ndaki eğitimine devam edecek.