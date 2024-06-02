FETÖ kumpaslarına sahip çıkan ROK’tan Türkiye milleti diyen Bahçeli’ye destek

Geçmişte FETÖ’nün Ergenekon kumpaslarına sahip çıktığını itiraf eden Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber’in Youtube kanalında Bahçeli’ye destek verdi.
Bahçeli’nin “Türkiye Milleti” söylemine destek veren Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:
"Devlet Bahçeli'nin Türkiye Milleti ifadesine sonuna kadar katılıyorum.
Türkiye Milleti çok doğru bir sözdür. Türkiye'yi gerçekten seviyorsanız Türkiye Milleti kavramını benimseyin. Aksi halde ırkçılık yapmış olursunuz.
Mahsun Kırmızıgül, Yılmaz Erdoğan Kürt. Onlara zorla sen Türk’sün denilebilinir mi? Onlarda Türkiye milletinin bir parçası”
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada “Türk milleti” yerine “Türkiye milleti” ifadelerini kullanmıştı.
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