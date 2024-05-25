FETÖ’nün Ergenekon Kumpaslarına sahip çıkan Rasim Ozan Kütahyalı: Türk devleti Türklerden oluşmaz

Geçmişte FETÖ’nün Ergenekon kumpaslarına sahip çıktığını itiraf eden Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber’in Youtube kanalında skandal açıklamalara imza attı.

"KEMALİZM DÖNEMİNDE YAŞANDI"

Kütahyalı, “Türk ulus devleti sadece Türklerden müteşekkil diyen bu Naim Babüroğlu bir şeyler yazmış emekli general. Naim Paşa, cesur askersen ismimi vereceksin. Ben anladım senin mesajını. Türk devleti illaki Türklerden oluşmaz. Sırf Türklerden oluşmaya kalksak 30-35 milyon kalırız. Ermenileri, Rumları, Yahudileri kovdurdunuz Naim Paşa. İyi mi oldu Türkiye için? 2 milyon Ermeni, 2 milyon Rum, 1 milyon Ermeni olsa Türkiye’de. 5 milyon gayri müslim vatandaşımız olsa, Türkiye daha zengin bir ülke olmaz mıydı? Çok daha zengin bir ülke olurdu, çünkü o insanlar eğitimliydi. Eğitimli insanları kovduk. Şimdi diyorlar ya efendim Tayyip Erdoğan döneminde, doktorlar gidiyor falan. Bunun kralı Kemalizm döneminde oldu. Kendi burjuvazisini Türkiye infilak ettirdi. Niye Türk kökenli değil diye” ifadelerini kullandı.

ERGENEKON KUMPASLARINA SAHİP ÇIKMIŞTI

2023’ün kasım ayında İlker Canikligil'in programına katılan Kütahyalı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim. Burada onun için de içeri giren... Abi yorum yapsınlar. Bir şey diyeyim mi? Ergenekon konusu değil mi? Ulusalcı, devletçi, 'Gerekirse devlet adam da vurur' diyen kafa... Bence 'Ergenekon terör örgütü' uydurma. Ama öbek öbek bir çeteciler vardı. Ya zaten Ergenekoncular bugün iktidar yahu."