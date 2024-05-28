Bahçeli AKP’ye göz kırptı. Türk milleti yerine Türkiye milleti dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli AKP’ye göz kırptı. Türk milleti yerine Türkiye milleti dedi

Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında, “Türk milleti” yerine “Türkiye milleti” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu. Konuşmasında pek çok konuya değinen Bahçeli konuşmasının bir kısmında “Türk milleti” yerine “Türkiye milleti” ifadelerini kullandı.

Bahçeli konuşmasında, “Aziz milletvekili kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tahrikleri artıran, meclisi gölgeleyen, meclisten başka başka hesaplar gütmeye çalışan insanlar, her türlü çabanın içerisinde olanlar dikkat etsinler ama siz hepsinden daha fazla dikkat ediniz. Sabırlı olacaksınız. Öfkenizi erteleyeceksiniz, milletinizin sahibi olacaksınız. Türkiye milletinin de sahibi sizler olacak ve gelecekte sizler yöneteceksiniz. Onun için tavsiyem budur.

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