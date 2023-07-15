FETÖ'nün üst düzey siyasileri neden araştırılmadı? Efsane amiral çarpıcı bilgileri açıkladı

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Darbe girişimi ile ilişkisi bulunan üst siyasi kadroların kovuşturulması ve soruşturmalarının yapılmadığını söyleyen Gürdeniz, "FETÖ benzerleri ve iltisaklıları radyoaktif kirlenmenin ötesidir. Ders almalıyız ve tarih asla tekrar etmemelidir." diye yazdı.

Gürdeniz şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz 2016 tarihimizin en utanç verici ve en karanlık sayfasıdır. FETÖ darbe girişimi başarılı olsaydı şüphesiz geri dönüşü olmayan Jeopolitik kayıplara uğrayacak ve bir iç savaş tetiklenecekti. Tarihimizde yaşanmamış barbarlıkta kendi halkına ateş açan FETÖ mensuplarının sebep olduğu ölümler ve devlette açılan onarılması güç hasar ve zararların telafisi mümkün değildir. Türevleri ve metastaz öbekleri ile FETÖ’nün devlet içinde yapılanması kriptolar üzerinden devam etmektedir. Üst siyasi kadroların kovuşturulması ve soruşturmaları yapılmamıştır. FETÖ benzerleri ve iltisaklıları radyoaktif kirlenmenin ötesidir. Ders almalıyız ve tarih asla tekrar etmemelidir. Darbe girişiminde çıkan çatışmalarda devleti korumak uğruna hayatını kaybeden asker, polis ve güvenlik görevlileri ile kahraman vatandaşlarımıza rahmet diliyorum."