FETÖ/PDY'ye "Kıskaç-20" operasyonu: İstanbul'da 21 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, FETÖ/PDY'ye yönelik 29 ilde gerçekleştirilen “Kıskaç-20” operasyonlarında toplam 108 örgüt üyesi yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerinin ortak çalışmasıyla, FETÖ/PDY mensuplarının deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

HTS ve ankesör kayıtları üzerinden FETÖ/PDY üyeleri tespit edilerek, şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. İstanbul'da 28 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 21 FETÖ üyesi gözaltına alındı. Operasyonlarda şüphelilerin barındıkları adreslerde 15 bin 500 avro, 610 dolar ve örgütsel doküman niteliğinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Şube'ye götürüldü. FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturmanın devam ettiği bildirildi.