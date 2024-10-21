FETÖ'ye ateşi bol olsun dedi, kısa sürede milyonlarca kez izlendi

15 Temmuz'un planlayıcısı, devlete sızma girişimlerinin mimarı terörist Fetullah Gülen öldü. Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi. Yakınları ise ölüm haberini daha sonra doğruladı.

TV 100'de program yapan Cansu Canan'ın FETÖ liderinin ölümünü veriş şekli ise gündem oldu.

Yayın ilkelerini dikkate almayacağını söyleyen Cansu Canan canlı yayındayken haberi şu ifadelerle sundu;

“ATEŞİ BOL OLSUN”

“Fetullah Gülen'in yeğeni ölüm haberini doğruladı. Örgütle aralarında problem vardı ama bunu doğrulaması önemli. Ateşi bol olsun diyoruz. Bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin darbe ile demokrasisine adaletine, bu ülkenin önemli kurumlarına çeteleşerek sızmış. Bu ülkeyi devirmek için vatan evlatlarını bir devşirme usulüyle kendi ülkesine düşman etmiş. Bu terörist başının ölmesinin ardından ancak ateşi bol olsun denilir.

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"YAYIN İLKELERİNİ DİKKATE ALMAYACAĞIM"

Ben burada yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım. Kusura bakmayın. Hain olan herkesin sonunun da ülkesinden uzakta ölüme terk edilmesidir. FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in öldüğünün haberini bugün Hayata Dair'de paylaşmaktan dolayı da mutluluk duyuyorum açıkçası. Böyle bir teröristin öldüğünün bilgisi, çok önemli bir bilgi."