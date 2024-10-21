İddia: FETÖ elebaşı Gülen’in nereye gömüleceği ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölüm haberi, terör örgütünün sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde Gülen’in öldüğüne dair iddialara terör örgütü üyeleri tarafından yalanlanmıştı. Gülen’in hangi mezarlığa defnedileceği ise merak ediliyor. FETÖ lideri Fetullah Gülen'in, "Gurbet Mezarlığı" olarak adlandırılan bir yere defnedileceği öne sürüldü.

NEREYE DEFNEDİLECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

FETÖ elebaşı demans, diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi bir dizi sağlık problemi yaşıyordu. 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni yöneten ve örgüt üyeleriyle birlikte devletin çeşitli kurumlarına sızarak binlerce kişiye kumpas kuran elebaşı Gülen’in nereye defnedileceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

FETÖ ELEBAŞI NEREYE GÖMÜLECEK

Halk TV'nin haberine göre, FETÖ mensuplarının defnedildiği "Gurbet Mezarlığı"na FETÖ lideri Fetullah Gülen'in de gömüleceği öne sürüldü. İddialara göre, Gülen için burada özel bir mezar yeri hazırlandığı belirtildi. Anadolu Ajansı, 2021 yılında bu mezarlıkla ilgili "FETÖ'nün Pensilvanya'daki 'Gurbet Cemetery' isimli mezarlığı faaliyete geçti" başlıklı bir haber yayına vermişti. Haberde, Gülen’in yakın dostu Salih Sal Dinçer'in de bu mezarlığa defnedildiği aktarılmıştı.

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