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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Fettah Tamince'ye yapılan imar kıyağının perde arkası

Büşra İlaslan yazdı...

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 12:11
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Fettah Tamince'ye yapılan imar kıyağının perde arkası. Büşra İlaslan yazdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Fettah Tamince'ye yapılan imar kıyağının perde arkası
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16 yaşındaki Burak Oğraş'ın şüpheli şekilde öldüğü Rixos Lares Hotel'in sahibi, FETÖ ile ilişkisi sık sık gündem olan, hakkındaki FETÖ soruşturması "kovuşturmaya yer yok" kararı ile sonuçlanan Fettah Tamince, son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 200 milyon liralık imar kıyağı ile gündeme geldi. Tepkilerin büyümesi üzerine bir açıklama yapan Başkan Böcek, imar kararının, belediye meclisine geri gönderildiğini açıkladı. Böylelikle Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meclis gündemine kendi aldığı imar düzenlemesini ortalık karışınca veto etmiş oldu.

Düden Çayı’nın Akdeniz’e döküldüğü falezlerde bulunan arazi üzerindeki plan değişikliğine verilen onay falezlerdeki inşaat yükünü artırırken, Tamince’ye milyonlarca lira rant kapısını açıyordu. 

26 metre saçak tavan şartı kaldırılarak 40 metrelik inşaat yapma hakkını kazanan Fettah Tamince, üzerine yol kodunu kuzey kısımdan vermiş olmakla 2 fazla kat daha almış oluyordu.

Şöyle ki; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 16 Şubat 2023 tarihli toplantısının "gündem" belgesinin 30. maddesinde imar düzenlemesi yer alıyor ve altında Başkan Böcek'in imzası bulunuyor.

Başkan Böcek, Büyükşehir Meclisi öncesi parti grubunda İl Başkanı yanında oturuyor, İl Başkanı Nuri Cengiz "evet" oyu verilmesi yönünde grup kararı alıyor. Başkan Böcek yine sessiz kalıyor. 

Ve Meclis başlıyor...

Toplantıya ait görüntülere bakıldığında gündem maddelerinin birlikte oylanmasının istendiği görülüyor. 

Bu, her bir madde tek tek görüşülmesin yani tartışılmasın demek oluyor. 

Tüm gündem maddelerinin birlikte oylanması isteniyor ve tek bir oylamada Fettah Tamince'ye verilen kıyak imar planı değişikliği bu şekilde Meclis'ten geçiriliyor.

Evdeki hesap çarşıya uymayınca işler karışıyor...

Sonrasında tüm gelişmelerde katkıları yokmuşçasına bir açıklama ile karar yeniden Meclis'e gönderiliyor.

Başkan Böcek, sosyal medya hesabından şunları yazıyor: 

"Meclisimizin 17 Şubat 2023 tarihli toplantısında gündemin 30. maddesi olarak görüşülen, Muratpaşa Belediyesi’nden gelen 1/1000’lik plan teklifini tekrar görüşülmek üzere Meclisimize iade ettim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Mecliste tartışılmaya bile gerek görülmeden alınan karar, tepkiler büyüyünce "halk ve sivil toplum örgütlerindeki hassasiyeti dikkate aldıkları gerekçesiyle" Meclis'e geri gönderiliyor.

Anlaşılacağı üzere, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kararı veto etmekten başka çaresi kalmıyor.

Hızlı yükselişi ile daha önce de gündem olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Cansel Çevikol'un Fettah Tamince'nin yıllarca vekilliğini yapan kişi olduğunu da belirtelim...

'Hassasiyet halk ve sivil topluma mıdır, depremzedeler için gerçekleştirilen ortak yayında yaptığı bağışla anılan Tamince'ye midir?' bilinmez ama Muratpaşa Belediyesi’nden geçip Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gelen 1/1000’lik plan teklifi daha çok su kaldıracağa benziyor.

 

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